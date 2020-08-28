Фанатское объединение ФК «Полесье» из Житомира потребовало отреагировать на появление в составе игроков команды полузащитника Алексея Лобова, которого обвинили в том, что он ранее играл в чемпионате Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее обращение было размещено на странице «White ZT Family / Ультрас "ПоліССя"» в Facebook 28 августа

О подписании Лобова было объявлено на официальном сайте клуба 27 августа. Новичок уже успел принять участие в кубковом матче с «Чайкой» из Киевской области.

Официально сообщается, что 23-летний игрок является воспитанником ныне расформированного клуба «Сталь» из города Алчевска, который ныне входит в состав Луганской Народной Республики. Президент Футбольного союза ДНР: Мы с Черчесовым играли за сборную СССР, он всегда был настырным © footballinussr.fmbb.ru

Гнев полесских ультрас вызвал тот факт, что Лобов якобы до 2017 года играл за несколько клубов, выступающих в турнирах ЛНР.

«А сейчас он в Украине. Сейчас он в нашем городе! Житомир — город украинской военной славы. А такой футболист — плевок в лицо житомирянам!» — пишут фанаты.

Радикально настроенные болельщики житомирской команды настаивают, что руководители клуба должны прокомментировать данную ситуацию и расторгнуть контракт с Лобовым. Если этого не произойдет, то фанаты обещают продемонстрировать на это свою реакцию.