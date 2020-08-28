Зеленский пытается усилить позиции перед осенними местными выборами и заручиться определенной поддержкой, чтобы не перехватывать повестку после процесса. Сейчас он пытается усилить свои возможности на период после ноября, показав, что только с ним могут быть какие-то позитивные изменения, полагает эксперт.
Для того чтобы эта система работала, пояснил Абзалов, нужен свой ядерный электорат, готовый выходить на улицы, а также выполнение обещаний. При этом с последним у главы украинского государства есть сложности, в частности, практически ничего не сделано в направлении урегулирования ситуации в Донбассе, отметил политолог.
«Пока что концепция народного президента не очень позитивно работает. Хотя бы потому, что нужны конкретные решения, которые могут быть реализованы. Но пока что он очень ограничен в этих решениях. О нем только знают как о человеке, который провел земельную реформу. И с этой точки зрения положение улучшаться не будет», — рассказал Абзалов.
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