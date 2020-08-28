Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны конкретные решения, которые могут быть реализованы, однако с этим у него есть проблемы. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов

Рейтинг партии Зеленского падает, но Порошенко это не поможет – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для того чтобы эта система работала, пояснил Абзалов, нужен свой ядерный электорат, готовый выходить на улицы, а также выполнение обещаний. При этом с последним у главы украинского государства есть сложности, в частности, практически ничего не сделано в направлении урегулирования ситуации в Донбассе, отметил политолог.

«Пока что концепция народного президента не очень позитивно работает. Хотя бы потому, что нужны конкретные решения, которые могут быть реализованы. Но пока что он очень ограничен в этих решениях. О нем только знают как о человеке, который провел земельную реформу. И с этой точки зрения положение улучшаться не будет», — рассказал Абзалов.

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