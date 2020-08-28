Президент Украины Владимир Зеленский может получить осенью серьезное противостояние со своими политическими оппонентами. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру высказал президент российского Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

По мнению эксперта, Зеленский не контролирует улицу, о чем говорит тот факт, что он не выводит своих сторонников на какие-либо массовые акции.

«Все примерно понимали, что осенью может быть определенное противостояние. Частично это связано с коронавирусной инфекцией, но решающим фактором станет то, что внешнеполитическая конъюнктура серьезно изменится», — рассказал Абзалов.

Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Абзалов также отметил, что в случае такого противостояния Зеленского будет проще лишить должности, ведь в отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко он не готов отдавать решительные приказы.

Полный текст интервью читайте здесь.