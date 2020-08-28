По мнению эксперта, Зеленский не контролирует улицу, о чем говорит тот факт, что он не выводит своих сторонников на какие-либо массовые акции.

«Все примерно понимали, что осенью может быть определенное противостояние. Частично это связано с коронавирусной инфекцией, но решающим фактором станет то, что внешнеполитическая конъюнктура серьезно изменится», — рассказал Абзалов.

Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии
Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер
Он добавил, что в случае победы на предстоящих выборах президента США Джо Байдена бывший президент Украины Петр Порошенко может получить зеленый свет на новый майдан.

Абзалов также отметил, что в случае такого противостояния Зеленского будет проще лишить должности, ведь в отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко он не готов отдавать решительные приказы.

Полный текст интервью читайте здесь