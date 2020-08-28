Белорусская оппозиция проиграла, потому что не была готова к активным действиям. Большинство протестующих слабо себе представляют каких результатов хотят добиться после свержения Александра Лукашенко. Об этом рассказал политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

«В любом случае белорусская оппозиция должна понимать: она проиграла, она не была готова к этим акциям протеста, и вообще какой-либо революционной ситуации как таковой еще не было, она не созрела, поэтому оппозиции попросту надо структурироваться, отойти на шаг в сторону, условно говоря, понимая, что ее время придет через несколько лет», — сказал эксперт.

Бондаренко считает, что Евросоюз и США могли бы помочь белорусской оппозиции, но пока заняли выжидающую позицию, понимая, что протесты уже практически сходят на нет.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

Экс-кандидат в президенты покинула свою страну через несколько дней после выборов и уехала в Литву, где находится по сей день.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.