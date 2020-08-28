Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого следствие считает заказчиком убийства Екатерины Гандзюк, могут приговорить к 12 годам заключения, передает 28 августа Укринформ

«Подруга убийц». Активисты снова нанесли визит к дому Венедиктовой из-за дела Гандзюк © Facebook, Ирина Венедиктова Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла. Непосредственные исполнители нападения осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Организатором преступления считают Мангера, ранее ему вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей, однако он заплатил залог и вышел на свободу.

В пятницу, 28 августа, в суде был зачитан обвинительный акт. Прокуратура просит приговорить председателя Херсонского областного совета к 12 годам заключения.

Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Левина обвиняют в «организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего».

Прокурор также попросил приговорить Левина к 12 годам тюрьмы.

Оба обвиняемых не признали свою вину.