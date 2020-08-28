Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему главе государства Петру Порошенко нужны поддержка народа и добро Запада, чтобы держать власть в своих руках, но ни того, ни другого у обоих пока нет, об этом заявил политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

«Существует безмолвствующее большинство, которому абсолютно все равно, кто при власти сегодня, и которому может не нравиться Зеленский, но еще больше не нравится Порошенко. Существуют военные, которые якобы достаточно сильны, но в то же время достаточно трусливы в политическом плане для того, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на изменение политического ландшафта», — уверен Бондаренко.

По мнению эксперта, Украина зависима от внешнего фактора, и любые политические изменения в стране возможны только с разрешения «из-за океана», но там, отметил Бондаренко, пока молчат.

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