Эксперт рассказал, что действующий президент Украины не контролирует власть в стране, но и у его оппонентов в лице Порошенко и националистов нет сил и авторитета, для того, чтобы эту власть захватить.
«Существует безмолвствующее большинство, которому абсолютно все равно, кто при власти сегодня, и которому может не нравиться Зеленский, но еще больше не нравится Порошенко. Существуют военные, которые якобы достаточно сильны, но в то же время достаточно трусливы в политическом плане для того, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на изменение политического ландшафта», — уверен Бондаренко.
По мнению эксперта, Украина зависима от внешнего фактора, и любые политические изменения в стране возможны только с разрешения «из-за океана», но там, отметил Бондаренко, пока молчат.
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