Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен подготовку ко второй волне эпидемии коронавируса. Об этом 28 августа сообщается на сайте Офиса президента Украины

Глава ЕК поздравила Зеленского с выздоровлением членов его семьи и пожелала им крепкого здоровья.

«Спасибо за это… Мы проводим серьезную коммуникацию с обществом, рассказываем о мерах безопасности, ведь все устали от этой эпидемии. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна», — отметил Зеленский.

Стороны обменялись мнениями относительно эпидемической ситуации. Также Зеленский поблагодарил за достигнутую договоренность о дозах вакцины, когда она будет изготовлена. Он также отметил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины. Зеленский и Лукашенко: две большие разницы. Главное за неделю в Украине и Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона настроена на тесное взаимодействие с институтами ЕС, чтобы обеспечить максимальную результативность саммита в Брюсселе 1 октября.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Она поздравила Зеленского и высоко оценила его усилия в достижении перемирия, которое продолжается уже 33-й день, в течение которых не было боевых потерь.

Зеленский и Урсула фон дер Ляйен также обменялись мнениями по развитию ситуации в Белоруссии. Собеседники констатировали общность подходов Украины и ЕС по решению внутриполитического кризиса в Белоруссии.