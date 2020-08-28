Президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранит власть благодаря тому, что протесты стихнут. Внешние силы, которые могут повлиять на ситуацию в стране в ту или иную сторону, пока молча наблюдают за происходящим, рассказал политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

«В Соединенных Штатах есть и свои, скажем так, проблемы, там им сегодня не до Белоруссии, там у них сейчас разбираются, кто у них Гуйадо, а кто у них Мадуро. Потом в Евросоюзе Боррель уже заявил, что мы не признаем Лукашенко, но будем с ним сотрудничать, поскольку он контролирует правительство. В Китае, понятно, вложены слишком большие инвестиции в экономику Белоруссии, и вообще в Белоруссию, чтобы так просто отпустить ее и пустить по собственному пути. Россия тоже вряд ли согласится на то, чтобы каким-то образом упустить Белоруссию и превратить ее в маленькую Украину», — прокомментировал Бондаренко.

По словам политолога, пока все стороны заняли выжидательную позицию, потому что реальных лидеров у оппозиции нет, а большинству протестующих скоро надоест выходить на митинги так же, как им надоел сам Лукашенко. Поэтому, уверен Бондаренко, действующему белорусскому лидеру удастся удержать власть.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

Экс-кандидат в президенты покинула свою страну через несколько дней после выборов и уехала в Литву, где находится по сей день.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.