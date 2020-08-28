Результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба являются основанием для закрытия дела «Роттердам+». Об этом 28 августа сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов со ссылкой на источники

«Сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела», — сообщил Бутусов.

По его информации, экспертиза САП не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Из-за отсутствия доказательственной базы дело «Роттердам+» рассыпается - СМИ © пресс-служба НАБУ Владимиром Зеленским своего оппонента экс-президента Петра Порошенко на дебатах в апреле 2019 года.

В то же время он отмечает, что скандал с «Роттердам+» использовал в своих интересах Игорь Коломойский, в частности, для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго».

Формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов и была отменена с 1 июля 2019-го с введением рынка электроэнергии.