Градоначальник уверен, что происходящее не может быть случайностью. Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 28 августа, находится с рабочим визитом в Черкасской области.
«Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой Киева… Без слов», — написал он.
По версии градоначальника, проверка связана с апрельским решением местных властей Черкасс ослабить карантинные меры в городе, не смотря на постановление правительства.
Позже президент Зеленский назвал Бондаренко «бандитом», за что мэр подал на главу государства в суд, потребовав моральный ущерб за унижение чести и деловой репутации в размере 1 гривны.
В среду, 26 августа, Кабмин согласовал нового главу Черкасской областной госадминистрации Сергея Сергийчука, который до этого работал в Службе безопасности Украины.