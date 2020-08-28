В Черкасском городском совете проводят обыски сотрудники налоговой полиции, о предстоящей проверке никто не предупреждал, об этом 28 августа общественности сообщил мэр Анатолий Бондаренко у себя в Facebook

Скандальный мэр Черкасс Бондаренко перебежал от Филатова к Коломойскому © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой Киева… Без слов», — написал он.

По версии градоначальника, проверка связана с апрельским решением местных властей Черкасс ослабить карантинные меры в городе, не смотря на постановление правительства.

Позже президент Зеленский назвал Бондаренко «бандитом», за что мэр подал на главу государства в суд, потребовав моральный ущерб за унижение чести и деловой репутации в размере 1 гривны.

В среду, 26 августа, Кабмин согласовал нового главу Черкасской областной госадминистрации Сергея Сергийчука, который до этого работал в Службе безопасности Украины.