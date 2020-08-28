Историк Аркадий Гольдин в интервью изданию Украина.ру назвал два варианта дальнейшего развития событий в Белоруссии

По мнению эксперта, наиболее вероятный сценарий — это взятие протестующих «измором».

«Ну, выйдут белорусы на массовые акции в следующие выходные. А потом ещё в следующие. На сколько месяцев их хватит? А главное, какова реальная угроза власти? Постепенно протесты сходят на нет, Лукашенко сохраняет власть.Такой вариант развития событий я считаю пока более вероятным. А вот какую линию поведения после этого изберёт президент — вопрос интересный. Это касается и внутриполитического курса: на усиление "полицейщины" или же, наоборот, на частичную либерализацию и подготовку транзита власти; и внешнеполитического: на дальнейшие попытки усидеть на двух стульях или на интеграцию с Россией. Это я пока прогнозировать не возьмусь — риск ошибки слишком велик», — сказал историк.

Аркадий Гольдин: Лукашенко ни на какие компромиссы не пойдет © vk.com, Аркадий Гольдин

«Это приведёт к отстранению Лукашенко или в "румынском варианте" (шутки про "Лукашеску" вовсю гуляют по интернету), или в условно "украинском" (бегство). Такой сценарий я пока считаю менее вероятным», — отметил Гольдин.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.