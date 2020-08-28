«Единое национальное движение» появилось в 2001 году, а в период с 2004 по 2013 год имело статус правящей президентской партии. Председатель партии Роман Гоциридзе рассказал, кого в политсиле теперь собираются выдвигать на должность премьера.
«Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы в партии официально эту инициативу рассмотрим. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением», — сказал Гоциридзе.
В четверг, 27 августа, Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий Национальный комитет реформ Украины, рассказал в соцсетях, что скоро вернется к себе на родину.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что в Тбилиси Саакашвили ждет тюрьма, там бывший президент осужден по нескольким уголовным статьям.
В политических кругах Грузии происходящее считают очередным шоу, а Саакашвили — преступником и предателем, отказавшимся от родного гражданства.
Выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября.