В грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение», созданной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, озвучили планы по выдвижению его на пост премьер-министра на ближайших выборах, об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Азербайджан" 28 августа

Возвращение блудного Михо. Почему Саакашвили покидает Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Роман Гоциридзе рассказал, кого в политсиле теперь собираются выдвигать на должность премьера.

«Было бы логично в ходе предвыборной кампании выдвинуть кандидатуру Михаила Саакашвили на пост премьер-министра будущего правительства. После того, как он примет окончательное решение, мы в партии официально эту инициативу рассмотрим. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением», — сказал Гоциридзе.

В четверг, 27 августа, Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий Национальный комитет реформ Украины, рассказал в соцсетях, что скоро вернется к себе на родину.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявил, что в Тбилиси Саакашвили ждет тюрьма, там бывший президент осужден по нескольким уголовным статьям.

В политических кругах Грузии происходящее считают очередным шоу, а Саакашвили — преступником и предателем, отказавшимся от родного гражданства.

Выборы в парламент Грузии намечены на 31 октября.