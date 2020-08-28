Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 августа заявил, что Россия и Белоруссия задействуют совместную группировку войск в случае внешней агрессии

Он подчеркнул, что пока ни один солдат из РФ не пересек белорусскую границу, так как власти Белоруссии «справляются сами».

Накануне президент России Владимир Путин высказал точку зрения, что на ситуацию в Белоруссии пытаются повлиять извне. Он обратил внимание на избирательность тех, кто ставит Лукашенко в вину его действия после президентских выборов, но ничего не говорит о действиях самих манифестантов.

Как заметил Путин, Россия по просьбе белорусского президента сформировала «определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов».

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», пока «экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — подчеркнул президент РФ.