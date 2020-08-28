«Группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством», — говорится в материале.
Дело начато по статье "Нарушение равноправия граждан". По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, открыто уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).