Полиция завела уголовное дело по факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба полиции Черкасской области

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