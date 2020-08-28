Мэр Киева Виталий Кличко выразил озабоченность тем, что коронавирус обнаружили за прошедшие сутки у рекордных 251 жителя столицы, девять больных умерли. Об этом 28 августа он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook

Музыкант Сергей Бабкин и его жена заразились коронавирусом © Facebook/Сергей Бабкин

«Увеличивается последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. В настоящее время в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию, 14 — под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас никогда не было. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус», — заявил он.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах — по 39, в Днепровском — 37, в Святошинском — 30. Среди заболевших 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и пять девочек от трех до 16 лет. А также 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет и шесть мальчиков от одного года до 16. Также заболели и 10 медиков.