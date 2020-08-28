Историк Аркадий Гольдин заявил, что не видит готовности Запада на радикальный дипломатический разрыв с режимом Лукашенко, а также исключает силовое вмешательство в дела Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что создание Координационного совета белорусской оппозиции было естественным шагом.

«Должна быть некая структура, выступающая от имени протестующих и координирующая их действия, а также могущая претендовать на роль участника диалога. В любом случае это структура, которая носит временный характер», — отметил Гольдин.

Аркадий Гольдин: Лукашенко ни на какие компромиссы не пойдет © vk.com, Аркадий Гольдин

«Запад-то, допустим, КС поддержит, но что дальше? От моральной поддержки заявлениями Координационному совету намного легче не станет. Я не вижу готовности Запада идти на радикальный дипломатический разрыв с режимом Лукашенко. Силовое же вмешательство Запада я исключаю», — сказал историк.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.