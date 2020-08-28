«Правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в автономной республике Крым, которая временно оккупирована Российской Федерацией. Это не классический консул, а именно почетный консул, это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны», — сказал он.
По словам министра, «особенно вопиющим» фактом является назначение консулом российского чиновника Олега Белавенцева. Кулеба отметил, что в 2019 году Святошинский райсуд заочно приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к госизмене.