Никарагуа официально назначила почетного консула в Крыму. МИД Украины направил правительству ноту протеста с требованием отменить это решение, сообщил 28 августа глава ведомства Дмитрий Кулеба на транслировавшемся в Facebook брифинге

«Крым. Отечество. Навсегда»: Зеленский вернет Крым, но с ним об этом не разговаривают По словам министра, «особенно вопиющим» фактом является назначение консулом российского чиновника Олега Белавенцева. Кулеба отметил, что в 2019 году Святошинский райсуд заочно приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к госизмене.