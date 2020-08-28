Несколько десятков человек пикетируют здание правительства Украины с требованием отменить карантинные ограничения для ресторанов, ночных клубов, концертных залов и других развлекательных заведений. Об этом 28 августа сообщает УНИАН

«Пикетчики требуют разрешить заведениям общественного питания, ресторанам, ночным клубам работать после 23.00», — говорится в сообщении. Также они требуют разрешить въезд на Украину иностранным туристам из стран «зеленой» зоны.