«Пикетчики требуют разрешить заведениям общественного питания, ресторанам, ночным клубам работать после 23.00», — говорится в сообщении.
Также они требуют разрешить въезд на Украину иностранным туристам из стран «зеленой» зоны.
«Пикетчики требуют разрешить заведениям общественного питания, ресторанам, ночным клубам работать после 23.00», — говорится в сообщении.
Также они требуют разрешить въезд на Украину иностранным туристам из стран «зеленой» зоны.
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