Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для разрыва дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией в настоящее время нет никаких оснований. Об этом 28 августа он сказал на брифинге, который транслировался в Facebook

Украина считает, что РФ вмешивается в ситуацию в Белоруссии — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

Глава МИД отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Белоруссии, что также касается подготовки к Форуму регионов Белоруссии и Украины с участием президентов двух государств.

Кулеба напомнил, что посол Украины в Белоруссии был вызван в Киев для консультаций.