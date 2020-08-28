«Отношения с Беларусью у нас очень глубокие и масштабные. В нормальные времена у нас происходило множество официальных контактов на всех уровнях — на уровне министерств, государственных агентств. Это была нормальная практика, никто их не считал, потому что это было очень масштабное сотрудничество», — заявил он.
Глава МИД отметил, что в настоящее время Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в Белоруссии, что также касается подготовки к Форуму регионов Белоруссии и Украины с участием президентов двух государств.
Кулеба напомнил, что посол Украины в Белоруссии был вызван в Киев для консультаций.