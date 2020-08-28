Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство
Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство
© РИА Новости, Нина Зотина
Депутат уверен, что правовую легитимность Лукашенко пока не утратил. Официально он должен исполнять обязанности президента до октября нынешнего года, только тогда состоится инаугурация нового главы государства.

«Что касается его легитимности в более широком смысле: опоры на избирателей, на народ Республики Беларусь, то, безусловно, его поведение в последнее время, его речи, которые продолжают усугублять напряженность, и без того существующую в стране, не назовешь никак методами укрепления собственной власти, зиждящейся на тех, кто живет в республике», — уверен Затулин.

По мнению политика, Лукашенко противопоставляет себя протестующим, а значит и части избирателей, причем подчас в вызывающей форме, что совершенно точно подогревает вопросы граждан о легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.