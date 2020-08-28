Депутат уверен, что правовую легитимность Лукашенко пока не утратил. Официально он должен исполнять обязанности президента до октября нынешнего года, только тогда состоится инаугурация нового главы государства.
«Что касается его легитимности в более широком смысле: опоры на избирателей, на народ Республики Беларусь, то, безусловно, его поведение в последнее время, его речи, которые продолжают усугублять напряженность, и без того существующую в стране, не назовешь никак методами укрепления собственной власти, зиждящейся на тех, кто живет в республике», — уверен Затулин.
По мнению политика, Лукашенко противопоставляет себя протестующим, а значит и части избирателей, причем подчас в вызывающей форме, что совершенно точно подогревает вопросы граждан о легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.