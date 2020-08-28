Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока еще отрабатывает свой старый президентский срок, и рассуждать о потере легитимности власти рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

«Что касается его легитимности в более широком смысле: опоры на избирателей, на народ Республики Беларусь, то, безусловно, его поведение в последнее время, его речи, которые продолжают усугублять напряженность, и без того существующую в стране, не назовешь никак методами укрепления собственной власти, зиждящейся на тех, кто живет в республике», — уверен Затулин.

По мнению политика, Лукашенко противопоставляет себя протестующим, а значит и части избирателей, причем подчас в вызывающей форме, что совершенно точно подогревает вопросы граждан о легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.