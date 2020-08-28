На Закарпатье депутат сельского совета возглавлял группировку, которая похитила и удерживала в подвале семью туристов из-за рубежа с двумя детьми. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило издание Politeka со ссылкой на МВД Украины

По словам правоохранителей, банда была задержана еще в декабре 2019 года. Преступники напали на семью иностранцев, забрали у них деньги, одежду, документы и мобильные телефоны. Чтобы пострадавшие не сообщили о произошедшем, их бросили в подвал.

Служба безопасности Украины пыталась похитить в РФ одного из лидеров ополчения Донбасса © из открытых источников

Организатором преступной группировки оказался депутат одного из поселковых советов. Ему и двум его подельникам сообщили о подозрении в разбое и незаконном лишении свободы. Один из задержанных находится под домашним арестом, двое — в СИЗО.

Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.