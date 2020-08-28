Политик уверен, что эксцентричным поведением Лукашенко сводит на нет все старания своих сторонников, причем и тех, что находятся в самой Белоруссии, и тех, что за ее пределами.
Именно они, считает депутат, пытаются найти выход из тупика, сложившегося в стране.
«Лукашенко противопоставляет себя протестующим. При этом делает это в наиболее оскорбительной и вызывающей форме. Все явления Христа народу с апостолом Николаем с автоматами в руках ничего, кроме черных шаров, Лукашенко не прибавляют», — прокомментировал Затулин.
Депутат уверен, что сторонников стиля правления Лукашенко немало и в России, и их могло бы быть меньше, если бы не ситуация на Украине, где президент Виктор Янукович сбежал, поддавшись обстоятельствам.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.