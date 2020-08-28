Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко поправить положение дел в стране с помощью «вызывающих» поступков вроде выхода из вертолета с оружием только усугубляют ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин

Политик уверен, что эксцентричным поведением Лукашенко сводит на нет все старания своих сторонников, причем и тех, что находятся в самой Белоруссии, и тех, что за ее пределами.

Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

«Лукашенко противопоставляет себя протестующим. При этом делает это в наиболее оскорбительной и вызывающей форме. Все явления Христа народу с апостолом Николаем с автоматами в руках ничего, кроме черных шаров, Лукашенко не прибавляют», — прокомментировал Затулин.

Депутат уверен, что сторонников стиля правления Лукашенко немало и в России, и их могло бы быть меньше, если бы не ситуация на Украине, где президент Виктор Янукович сбежал, поддавшись обстоятельствам.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.