Президент Белоруссии Александр Лукашенко вредит перспективе развития Союзного государства, тем самым нивелируя вариант мирного исхода дел в республике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы РФ Константин Затулин

По мнению российского политика, идея о том, что Запад разворачивает Белоруссию в свою сторону, как 6 лет назад сделал с Украиной, является лишь частью правды.

Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

«Нужно смотреть, кто этому Западу больше помогает. Я лично считаю, что Западу больше помогает Лукашенко тем, что отнимает своим поведением перспективу Союзного государства и мирного исхода, который дает шанс на те же интеграционные процессы в новых условиях и обстоятельствах», — сказал депутат.

Затулин считает, что сейчас целесообразнее всего, если уж и оказывать поддержку Лукашенко, то делать это с обязательным условием последующей передачи власти «более адекватному и вменяемому политику».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.