По мнению российского политика, идея о том, что Запад разворачивает Белоруссию в свою сторону, как 6 лет назад сделал с Украиной, является лишь частью правды.
Страны Запада, конечно, воспользовались сложившейся ситуацией, но одним из ее создателей выступил действующий президент республики, полагает Затулин.
«Нужно смотреть, кто этому Западу больше помогает. Я лично считаю, что Западу больше помогает Лукашенко тем, что отнимает своим поведением перспективу Союзного государства и мирного исхода, который дает шанс на те же интеграционные процессы в новых условиях и обстоятельствах», — сказал депутат.
Затулин считает, что сейчас целесообразнее всего, если уж и оказывать поддержку Лукашенко, то делать это с обязательным условием последующей передачи власти «более адекватному и вменяемому политику».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из ее состава.