В Белоруссии наступил период поиска «что после Лукашенко». Какие действия в этом случае может предпринять Россия в интервью изданию Украина.ру 28 августа рассказал депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин

Константин Затулин: Лукашенко помогает Западу тем, что лишает перспективы Союзное государство © РИА Новости, Нина Зотина

«Все понимают, что наступил период поиска: что будет после Лукашенко? И с этой точки зрения дискуссия состоит только в том, когда речь заходит о Лукашенко и об отношениях с ним: утром стулья, а вечером деньги, или утром деньги, а вечером стулья», — рассказал депутат.

По мнению политика, у России сейчас есть два варианта действий. Первый — поддержать Лукашенко, чтобы не допустить прихода к власти в соседней стране прозападных сил, и уже после этого добиваться смены президента. Или же, рассказал Затулин, целесообразнее всего, если уж и оказывать поддержку Лукашенко, то делать это с обязательным условием последующей передачи власти «более адекватному и вменяемому политику».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании Координационного совета, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Однако несколько других членов организации вышли из его состава.