«Мы считаем, что комплексно процесс выборов с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере. Поэтому, собственно говоря, и мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопросы в Беларуси», — сказал Кулеба.
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.