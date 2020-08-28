Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Белоруссии. Об этом 28 августа он сказал на брифинге, который транслировался в Facebook

«Мы считаем, что комплексно процесс выборов с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере. Поэтому, собственно говоря, и мы поддерживаем идею о том, что честно и справедливо организованные новые выборы могли бы дать ответ на многие вопросы в Беларуси», — сказал Кулеба.

Белоруссия: Лукашенко готов к диалогу, но не с улицей © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.