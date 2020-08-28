Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщило агентство Reuters

Причиной ухода Абэ с поста стали проблемы со здоровьем — обострилось заболевание, которое давно мучило политика. Премьер принес глубочайшие извинения из-за невозможности исполнять свои обязанности, а также выразил сожаление, что не добился заключения мирного договора с Россией.

Есть такая страна – Украина. Японцы и австралийцы заинтересовались украинскими проблемами © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Ёсихидэ Сугу.

Из-за обострения болезни Абэ уже покидал свой пост в 2007 году, а в 2012 году снова возглавил правительство. Ранее стало известно, что он установил рекорд по времени пребывания на посту премьер-министра Японии — 2 799 дней.