Причиной ухода Абэ с поста стали проблемы со здоровьем — обострилось заболевание, которое давно мучило политика. Премьер принес глубочайшие извинения из-за невозможности исполнять свои обязанности, а также выразил сожаление, что не добился заключения мирного договора с Россией.
Вероятным преемником Абэ называют генерального секретаря правительства страны Ёсихидэ Сугу.
Из-за обострения болезни Абэ уже покидал свой пост в 2007 году, а в 2012 году снова возглавил правительство. Ранее стало известно, что он установил рекорд по времени пребывания на посту премьер-министра Японии — 2 799 дней.