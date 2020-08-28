«Если такая ситуация произошла, то, я думаю, это реакция на бездеятельность украинских спецслужб и Министерства внутренних дел. Люди, которые помнят 2014 год, пророссийские отряды», — сказал он.
Также он прокомментировал задержание 14 человек, которые, по данным полиции, напали на автобус. Билецкий заявил, что они не имеют отношения к этому делу.
Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.