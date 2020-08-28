Глава Нацкорпуса Андрей Билецкий выпустил заявление в связи с нападением на автобус членов организации «Патриоты - За жизнь» под Харьковом. Его обращение 28 августа обнародовала «Политика Страны» в Telegram

«Если такая ситуация произошла, то, я думаю, это реакция на бездеятельность украинских спецслужб и Министерства внутренних дел. Люди, которые помнят 2014 год, пророссийские отряды», — сказал он.

В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом © пресс-служба президента Украины

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.