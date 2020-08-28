«Когда мы увидим санкционное решение Европейского союза, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Кулеба.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза разошлись во мнениях по вопросу введения санкций в отношении Белоруссии и Турции.
Представители стран Балтии считают недостаточными точечные санкции в отношении Минска, а Кипр же «косвенно» пригрозил наложить вето на санкции против Белоруссии, если не будет оказано достаточного давления на Турцию, с которой конфликтуют Афины и Никосия из-за деятельности Анкары по разведке газовых месторождений в исключительной экономической зоне Греции.
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.