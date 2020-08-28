Киев может присоединиться к санкциям в отношении Белоруссии после того, как ознакомится с соответствующим решением Евросоюза. Об этом на брифинге в пятницу, 28 августа, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция брифинга велась в Facebook

«Когда мы увидим санкционное решение Европейского союза, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Кулеба.

Белоруссия: Лукашенко готов к диалогу, но не с улицей © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Представители стран Балтии считают недостаточными точечные санкции в отношении Минска, а Кипр же «косвенно» пригрозил наложить вето на санкции против Белоруссии, если не будет оказано достаточного давления на Турцию, с которой конфликтуют Афины и Никосия из-за деятельности Анкары по разведке газовых месторождений в исключительной экономической зоне Греции.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.