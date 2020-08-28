«Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Белоруссии, развязывание того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего, речь идет о вмешательстве РФ и Организации Договора коллективной безопасности, где Россия, как известно, играет главную роль», — сказал он.
В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции состоялись 16 и 23 августа. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. К настоящему времени часть задержанных освобождена.