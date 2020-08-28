Туркмения поделится с миром своим опытом противодействия коронавирусной инфекции. Об этом 28 августа заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, передает Sputnik

Туркмения поможет России побороть коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк выступит с докладом на генассамблее ООН. На заседании правительства он в очередной раз подчеркнул, что все принятые Туркменией меры были эффективны и приняты своевременно.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. В конце марта сообщалось, что туркменские власти запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места. В стране введен масочный режим и ограничения на работу предприятий.