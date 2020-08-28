«Мы видим, что Порошенко удалось перекупить определенную часть праворадикалов, в частности, [лидера «Правого сектора»* Дмитрия] Яроша и его команду, о чем Ярош публично заявил 24 августа. То есть, соответственно, поддержкой определенной части боевиков Порошенко озаботился», — сказал политолог.
Он добавил, что команда действующего президента Владимира Зеленского «тоже вовсю заигрывает с «Нацкорпусом», с С14 — увеличено их финансирование».
«Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку», — предположил Корнилов.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве, в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.
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* Организация запрещена в РФ