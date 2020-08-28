Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 24 августа в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто может войти в условную «антизеленскую» коалицию на местных выборах

Корнилов: Митинги в День независимости Украины стали генрепетицией протестов на местных выборах © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он добавил, что команда действующего президента Владимира Зеленского «тоже вовсю заигрывает с «Нацкорпусом», с С14 — увеличено их финансирование».

«Так что я так понимаю, что и те, и другие действительно сколачивают вокруг себя определенные группы, чтобы в случае чего можно было идти стенка на стенку», — предположил Корнилов.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве, в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

* Организация запрещена в РФ