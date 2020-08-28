«Я сомневаюсь, что Зеленский что-то контролирует. Он сейчас выработал себе стратегию по поводу того, чтобы напирать на мир, на то, что якобы никто не гибнет в Донбассе и что он очень хочет провести нормандскую встречу до этих выборов с тем, чтобы использовать это в своих избирательных целях на юго-востоке. Но к активному сопротивлению уличным беспорядкам, я думаю, он еще не готов», — сказал политолог.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве, в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.
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