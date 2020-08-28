Президент Украины Владимир Зеленский не готов к сопротивлению уличным беспорядкам в ходе местных выборов в стране. Об этом 24 августа заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Местные выборы на Украине мирно не пройдут — политолог © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве, в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.