Экс-кандидат в президенты уверена, что День знаний в этом году в Белоруссии будет особенным, потому что учителям и родителям придется посмотреть в глаза друг другу и понять, что на самом деле происходит.
«Давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от Минобразования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет. Принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, демонстрации. Разве это имеет отношение к воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули — это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе вашим хозяином», — сказала она в ролике.
Экс-кандидат в президенты уверена, что в школах есть те, кто «под давлением или желанием выслужиться» воровал голоса избирателей во время выборов, а значит, воровал будущее у детей.
Лидер оппозиции призвала родителей учащихся очистить школу от «лицемерия и страха», а государственную идеологию назвала «ложью и фальсификацией».
В конце своего обращения Светлана Тихановская сказала, что из школ должны уволиться не те учителя, что не согласны с государственной идеологией, а «махинаторы и карьеристы».
Новое видеообращение оппозиционер записала в ответ на слова Александра Лукашенко о том, что учителя, не поддерживающие государственную идеологию, не должны работать в школе.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).