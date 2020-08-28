Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала учителей и родителей очистить школы от «лицемерия и страха». Так экс-кандидат в президенты ответила действующему лидеру страны Александру Лукашенко о государственной идеологии в школах, пишет КП в Украине 28 августа

Тихановская рассказала об обещании представителя США помочь белорусской оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Давайте посмотрим, что пытаются сделать из школы чиновники от Минобразования. Сплошные проверки, унизительные подношения проверяющим, поборы с родителей, ремонты за свой счет. Принудительная подписка, добровольно-принудительные походы на хоккей, демонстрации. Разве это имеет отношение к воспитательному процессу? А самое страшное, куда многих из вас втянули — это избирательные комиссии, где обеспечивался нужный результат. Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе вашим хозяином», — сказала она в ролике.

Экс-кандидат в президенты уверена, что в школах есть те, кто «под давлением или желанием выслужиться» воровал голоса избирателей во время выборов, а значит, воровал будущее у детей.

Лидер оппозиции призвала родителей учащихся очистить школу от «лицемерия и страха», а государственную идеологию назвала «ложью и фальсификацией».

В конце своего обращения Светлана Тихановская сказала, что из школ должны уволиться не те учителя, что не согласны с государственной идеологией, а «махинаторы и карьеристы».

Новое видеообращение оппозиционер записала в ответ на слова Александра Лукашенко о том, что учителя, не поддерживающие государственную идеологию, не должны работать в школе.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).