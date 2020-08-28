На Украине в ходе местных выборов подключится фактор улицы. Об этом 24 августа заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Местные выборы на Украине могут быть самыми сложными за последнее время — Данилов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных населенных пунктах — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.