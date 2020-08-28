«Обязательно подключится. А на Украине разве со времен Майдана кто-то отменял эти методы? Само собой, конечно. И вот эти митинги 24 августа стали генеральной репетицией. И по мере продвижения этой повестки они будут расширяться. Если дойдет до рассмотрения изменений постановления Верховной Рады о местных выборах и исключения упоминаний Донбасса, конечно, это использует Порошенко и его камарилья, и в этом плане можете не сомневаться, конечно, будут использовать», — заверил Корнилов.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных населенных пунктах — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.
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