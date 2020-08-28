Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович назвал обстрел микроавтобуса с представителями общественной организации «Патриоты - За жизнь» возле города Люботин Харьковской области 27 августа терактом. Об этом 28 августа сообщается на сайте политсилы

«Совершен очередной теракт против представителей крупнейшей партии в стране… Сегодня перейден рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу», — отметил Рабинович.

В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом © пресс-служба президента Украины

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.