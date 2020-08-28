«Совершен очередной теракт против представителей крупнейшей партии в стране… Сегодня перейден рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу», — отметил Рабинович.

В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом
В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом
© пресс-служба президента Украины
Политик потребовал от правоохранительных органов немедленно установить и задержать виновников нападения на представителей движения. 

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.  