«Осенью будут выборы в местные органы власти, где они надеются взять реванш за поражение Порошенко и его политической силы в прошлом году. То есть пока что это еще не призыв к свержению Зеленского или существующего строя, но предупреждение о том, что на осень они действительно готовят начало своего реванша», — сказал Корнилов.
В День независимости Украины, 24 августа, Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.
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