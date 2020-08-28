Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 24 августа в интервью изданию Украина.ру объяснил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о «падающей по осени зелени»

Вассерман объяснил, почему Порошенко не может одолеть «даже Зеленского» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

В День независимости Украины, 24 августа, Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. Согласно с изменениями в законодательстве в тех населенных пунктах, где меньше 10 тыс. избирателей, выборы глав депутатов местных советов пройдут по пропорциональной системе с условно открытыми списками. В остальных — по мажоритарной системе относительного большинства. Также вводится императивный мандат, согласно которому партия может лишить депутата полномочий, если его деятельность не отвечает интересам политсилы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.