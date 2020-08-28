«Если отменить карантин, у нас просто будет негде предоставлять медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены. 35 тысяч кроватей подготовила система для помощи больным COVID-19. Конечно, они распределены по регионам в разном количестве. 6 тысяч 544 кровати на сегодняшний день заняты больными COVID-19», — сказал он.
На Украине за последние сутки выявлено 2438 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, предыдущий зафиксировали 22 августа. Сейчас общее число зараженных в стране перевалило за 114 тысяч.