Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине подготовили 35 тысяч мест в больницах для зараженных коронавирусом, однако 6,5 тысячи мест уже заняты, а число госпитализированных растет ежедневно. Об этом 28 августа он сообщил во время брифинга, который транслировали в Facebook

«Если отменить карантин, у нас просто будет негде предоставлять медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены. 35 тысяч кроватей подготовила система для помощи больным COVID-19. Конечно, они распределены по регионам в разном количестве. 6 тысяч 544 кровати на сегодняшний день заняты больными COVID-19», — сказал он. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 27 августа