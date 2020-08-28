Однако, сетует эксперт, даже с Союзным государством России и Белоруссии возникают проблемы из-за амбиций Минска.
Чтобы отбить у Запада охоту к антироссийским выпадам, Сатановский предлагает занять более активную позицию.
Политолог напомнил, что когда советские войска стояли в Берлине, никто на Западе не думал о попытках подобраться к советским границам.
По его мнению, для восстановления этой политики России надо начать с малого, например, с поддержки лояльных сторон во внутренних конфликтах в бывших советских республиках.
Он добавил, что Запад после событий в Белоруссии продолжит попытки подобраться к России, но уже с другого направления, и новый удар по России может быть нанесен при помощи дестабилизации в Казахстане.