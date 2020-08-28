Неизвестный мужчина, который назвал себя Денисом и Иисусом Христом, два дня подряд раздавал деньги прохожим во Львове и призывал их верить в Бога. Об этом 27 августа сообщает zaxid.net

Иисус, Яхве и Зевс были украинцами — киевский ученый © РИА Новости, Валерий Шустов | Перейти в фотобанк Ивану Федорову.

По словам очевидцев, он говорил в микрофон, что «современная церковь отнимает у людей деньги, а он посланник бога и пришел, чтобы людям их давать».

Мужчина утверждал, что продал свой миллиардный бизнес в Германии, чтобы помочь Украине стать богатой страной. Сначала просто раздавал деньги, после чего начал записывать молитвы и личные данные прохожих.

Несмотря на подозрительные маневры, деньги он раздавал настоящие.

«Он дал мне 500 грн, мы себе потом с коллегой выпили по 250 грамм. Раз деньги взяли в магазине, то они настоящие», — сказал один из торговцев.