На Украине за последние сутки выявлено 2438 новых случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд, предыдущий зафиксировали 22 августа. Сейчас общее число зараженных в стране перевалило за 114 тысяч. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, опубликованные 28 августа

Согласно данным мониторинга, за прошедшие сутки от коронавируса на Украине умерло 48 человек, а всего с начала эпидемии вирус унес жизни 2451 заболевшего, при этом выздоровело уже чуть более 55 тысяч человек, из них почти 900 — за прошедшие сутки.

Финляндия закрыла границы для украинских заробитчан из-за ситуации с COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, система не сможет выдержать поток больных, что приведет к дефициту койко-мест в больницах.