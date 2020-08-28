Согласно данным мониторинга, за прошедшие сутки от коронавируса на Украине умерло 48 человек, а всего с начала эпидемии вирус унес жизни 2451 заболевшего, при этом выздоровело уже чуть более 55 тысяч человек, из них почти 900 — за прошедшие сутки.
Кабинет министров Украины принял постановление о закрытии границ для иностранных граждан до 28 сентября из-за распространения коронавируса. Кроме того, адаптивный карантин в стране продлили до 31 октября 2020 года.
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если не соблюдать карантин, система не сможет выдержать поток больных, что приведет к дефициту койко-мест в больницах.