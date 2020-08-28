Президент России Владимир Путин словами о ситуации в Белоруссии перечеркнул игру Запада и поддерживаемой им оппозиции. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в недавнем эфире телеканала «Россия-1»

Политолог Дзермант: Единственный способ спасти белорусскую систему — укрепить союзные отношения © Facebook, Алексей Дзермант Александра Лукашенко сформировал резерв из российских правоохранителей на случай дестабилизации в республике, однако пока необходимости для их применения нет.

Эксперт обратил внимание, что за несколько часов до интервью Путина Светлана Тихановская, считающая себя «избранным президентом» Белоруссии, заявила западным СМИ, что у Лукашенко якобы нет никакой поддержки со стороны России, однако слова Путина полностью перечеркивают ее утверждение.

«Тихановская пытается внести раскол и создать иллюзию, что отношения между Россией и Белоруссией и между президентами плохие. Это говорит о ее настоящих интересах — обслуживание западного вмешательства», — отметил Дзермант.

Легитимный президент Белоруссии с гражданским обществом и трудовыми коллективами будет решать этот внутренний вопрос, но если возникнет угроза дестабилизации, Россия поможет, уверен политолог.

По его мнению, эта позиция логичная и оправданная.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.