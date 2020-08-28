Президент Украины Владимир Зеленский получил диплом о присуждении ему именного черного пояса первого дана по карате. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главы государства

К нам едет Зеленский. Как проходит турне президента по Украине © пресс-служба президента Украины вручили во время посещения областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кропивницком (ранее Кировоград).

Отмечается, что на поясе, который Зеленскому преподнесли воспитанники школы, вышита его фамилия и название вида спорта, «традиционное карате», на японском языке.

В ходе визита президент также встретился со спортсменкой Арианной Мурженко, которая попала в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было 9 лет и 3 месяца.