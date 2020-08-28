Ранее уже было заведено дело по статье «Хулиганство».
Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что автобус обстреляли на трассе Киев — Харьков члены батальона «Азов» и «Национального корпуса». На днях депутат говорил, что участники «Азова» и Нацкорпуса пытались похитить и стреляли в регионального руководителя движения Олега Ширяева.
Глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин заявлял днем 27 августа, что его организация борется против «российских диверсантов из ОПЗЖ». Причастность к обстрелу автобуса в организации отрицают.