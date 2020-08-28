Украинская полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство после того, как около города Люботин в Харьковской области неизвестные обстреляли из травматического оружия автобус с представителями общественной организации «Патриоты - За жизнь». Об этом 27 августа говорится на сайте полиции

В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом © пресс-служба президента Украины

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что автобус обстреляли на трассе Киев — Харьков члены батальона «Азов» и «Национального корпуса». На днях депутат говорил, что участники «Азова» и Нацкорпуса пытались похитить и стреляли в регионального руководителя движения Олега Ширяева.

Глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин заявлял днем 27 августа, что его организация борется против «российских диверсантов из ОПЗЖ». Причастность к обстрелу автобуса в организации отрицают.