В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом
В стиле лихих 90-х. Зеленский прокомментировал обстрел автобуса под Харьковом
© пресс-служба президента Украины
Ранее уже было заведено дело по статье «Хулиганство».

Нападение произошло 27 августа, когда неизвестные на автомобиле марки Mitsubishi заблокировали автобус общественной организации, после чего из машины вышли несколько человек и открыли по нему огонь. В результате нападения четыре человека были госпитализированы, один с сотрясением мозга, другие с ранениями от резиновых пуль.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что автобус обстреляли на трассе Киев — Харьков члены батальона «Азов» и «Национального корпуса». На днях депутат говорил, что участники «Азова» и Нацкорпуса пытались похитить и стреляли в регионального руководителя движения Олега Ширяева.

Глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин заявлял днем 27 августа, что его организация борется против «российских диверсантов из ОПЗЖ». Причастность к обстрелу автобуса в организации отрицают.

 

 