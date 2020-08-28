Восемь российских журналистов отпустили после проверки документов минской милицией, посольство находится в контакте с МВД Белоруссии по вопросу остальных. Об этом 27 августа заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев в эфире «Россия 24»

Задержанные в Белоруссии журналисты зарегистрированных СМИ будут отпущены - МВД © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Он заверил, что посольство и консульский отдел сделают все возможное, чтобы у россиян как можно скорее завершился период проверки документов.

«Но при этом нарушать тот режим аккредитации, который определен, который, очевидно, известен и понятен, полагаем, не следует», — добавил посол.

Ранее официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич сообщала, что милиция доставила в отделение «для установления личности» группу журналистов, которая планировала освещать в центре столицы несанкционированную акцию оппозиции. МВД отметило, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркнули, что журналисты не задержаны.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что первыми отпустили местных фотографов, имеющих аккредитацию, — фотографа Виктора Драчева с аккредитацией «Коммерсанта», а также фотографов агентств Белта, Sputnik Беларусь. Судьба неаккредитованных журналистов пока не ясна.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.