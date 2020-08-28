«ТатьянуКоровенкову из РУВД забрала скорая помощь. У нее поднялось давление. Вместе с Татьяной поехала главный редактор БелаПАН Ирина Левшина», — говорится в материале ассоциации.
В комментарии телеканалу «Белсат», Коровенкова сообщила, что журналистам не сообщали их статус.
«Какие-то непонятные люди в гражданском в масках, сотрудники РУВД говорят, что не знают кто это. И эти люди требуют показывать телефоны. Мне стало плохо, поднялось давление», — сказала она.
По информации портала tut.by к Октябрьскому РУВД подъезжала еще одна скорая, медики сообщали, что их вызвали к мужчине.
Накануне милиция до начала акции протеста задержала в районе площади Свободы более 10 журналистов, которые освещали мероприятие. Позднее еще более десяти журналистов задержали на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, задержаны около 40 работников СМИ. Затем большую часть журналистов отпустили.
Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, «журналисты задержаны для выяснения личностей».
Вместе с тем, сами журналисты зеверяют, что их принуждали показывать личные мобильные телефоны и удалять фотографии с акции протеста. Тех, кто отказывался это делать, оставляли в РУВД, в отношении них оформили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.