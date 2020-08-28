Журналистку информационного агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову из Октябрьского РУВД Минска, где она находилась после задержания на акции, забрала скорая помощь. Об этом 28 августа сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)

Поддержка Киевом белорусских оппозиционеров никогда не мешала ему торговать с Лукашенко - Ищенко © РИА Новости, Нина Зотина говорится в материале ассоциации.

В комментарии телеканалу «Белсат», Коровенкова сообщила, что журналистам не сообщали их статус.

«Какие-то непонятные люди в гражданском в масках, сотрудники РУВД говорят, что не знают кто это. И эти люди требуют показывать телефоны. Мне стало плохо, поднялось давление», — сказала она.

По информации портала tut.by к Октябрьскому РУВД подъезжала еще одна скорая, медики сообщали, что их вызвали к мужчине.

Накануне милиция до начала акции протеста задержала в районе площади Свободы более 10 журналистов, которые освещали мероприятие. Позднее еще более десяти журналистов задержали на площади Независимости у Красного костела. Всего, по информации БАЖ, задержаны около 40 работников СМИ. Затем большую часть журналистов отпустили.

Как заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, «журналисты задержаны для выяснения личностей».

Вместе с тем, сами журналисты зеверяют, что их принуждали показывать личные мобильные телефоны и удалять фотографии с акции протеста. Тех, кто отказывался это делать, оставляли в РУВД, в отношении них оформили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.