Несмотря на развивающиеся сегодня события в Белоруссии и то, что Украина выступает в поддержку демократии, отношения между Киевом и Минском не изменятся. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский радикал поддержал акции протеста в Белоруссии фотографиями нацистской оккупации © Instagram timurtimur14 Александру] Лукашенко с ней прекрасно дружить и торговать. Так же и дальше будет», — сказал эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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