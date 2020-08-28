«Украина всегда занимала позицию в поддержку демократии, всегда поддерживала всех белорусских оппозиционеров, но это не мешало [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко с ней прекрасно дружить и торговать. Так же и дальше будет», — сказал эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
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