Противникам президента Украины Владимира Зеленского не обязательно свергать его, чтобы иметь возможность управлять страной без его участия. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Фесенко рассказал об угрозе для Зеленского от украинских элит © пресс-служба президента Украины Петр Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

По словам Ищенко, есть варианты, при которых Зеленский может оставаться у власти, не имея при этом никаких полномочий и «никому не мешая».

«Если провести досрочные парламентские выборы, сформировать большинство в Верховной Раде и на его базе создать новое правительство, Зеленский не сможет контролировать ни парламент, ни правительство. И с учетом того, как распределены полномочия на Украине, большую часть вопросов можно будет спокойно решать без Зеленского. Если он не будет сильно возмущаться, то я не вижу никакой необходимости его свергать», — сказал эксперт.

При этом он не исключил, что на Украине могут оказаться «честолюбивые (тот же Порошенко) или достаточно мстительные (тот же [олигарх Игорь] Коломойский) люди», которые захотят отправить Зеленского на заслуженный отдых.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.