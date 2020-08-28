Недоговороспособность, перед которой пасуют и Запад, и Восток, - секрет политического долголетия президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом белорусский политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

Что ждёт Белоруссию. Хитрый план оппозиции и последнее предупреждение Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Комментируя эту ситуацию, Шимов отметил, что компромиссы — не стиль Лукашенко.

«Секрет его политического долголетия во многом кроется в его недоговороспособности и бескомпромиссности, перед которыми, в конечном счете, пасуют и на Западе, и на Востоке. Поэтому Лукашенко будет и дальше гнуть свою линию», — сказал политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.