Ранее в сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него был автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал его 15-летний сын Николай, также в военной экипировке и с оружием в руках.
Комментируя эту ситуацию, Шимов отметил, что компромиссы — не стиль Лукашенко.
«Секрет его политического долголетия во многом кроется в его недоговороспособности и бескомпромиссности, перед которыми, в конечном счете, пасуют и на Западе, и на Востоке. Поэтому Лукашенко будет и дальше гнуть свою линию», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.