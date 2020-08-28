Эксперт уверен, что поддержку оппозиционному Координационному совету Белоруссии будут оказывать только Прибалтика и Польша, остальные же европейцы настроены крайне скептически.
«Евросоюз уже четко дал понять, что не поддержит переворот. Президент ЕС Шарль Мишель довольно резко заявил, что никто не хочет повторения в Белоруссии украинского опыта. Поправьте меня, если я ошибаюсь, это первый случай на моей памяти, когда крупная фигура в Европе открыто заявляет о майдане как о чем-то крайне неудачном», — сказал он.
Подчеркнул Никонов тот факт, что в Евросоюзе впервые признали и то, что майдан навредил не только самой Украине, но и всем остальным, ЕС в частности.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.
По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.
В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.