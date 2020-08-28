Евросоюз не готов к повторению в Белоруссии Майдана украинского образца, поддержать оппозицию в виде Координационного совета готовы лишь отдельные европейские страны. Об этом рассказал политический философ Иван Никонов в интервью изданию Украина.ру 27 августа

Иван Никонов: Лукашенко перешел в контрнаступление © Facebook, Ivan Nikonov

«Евросоюз уже четко дал понять, что не поддержит переворот. Президент ЕС Шарль Мишель довольно резко заявил, что никто не хочет повторения в Белоруссии украинского опыта. Поправьте меня, если я ошибаюсь, это первый случай на моей памяти, когда крупная фигура в Европе открыто заявляет о майдане как о чем-то крайне неудачном», — сказал он.

Подчеркнул Никонов тот факт, что в Евросоюзе впервые признали и то, что майдан навредил не только самой Украине, но и всем остальным, ЕС в частности.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

О создании Координационного совета экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа, его целью должна была стать передача власти от Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет, к самой Тихановской.

По факту образования оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Белоруссия», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

В состав оппозиционного Совета входят лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.

В четверг, 20 августа, стало известно, что часть членов Совета вышли из его состава.