Если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсуждать возвращение Крыма в состав страны, он может создать соответствующую переговорную площадку, но кроме украинских политиков никто это всерьез обсуждать не будет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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«Конечно, он может создать переговорную площадку, и на этой площадке вести переговоры с Порошенко, с Турчиновым и другими своими коллегами по Крыму. Просто больше никто с ним переговоры вести не будет», — пояснил эксперт.

Россия считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, отметил политолог, а вести переговоры по Крыму без России нет смысла, и Франция с Германией этого делать точно не будут.

Ищенко подчеркнул, что украинским дипломатам свойственно выступать нереалистичными инициативами просто для того, чтобы проверить реакцию мирового сообщества (получится — хорошо, а не получится — забудем).

По его мнению, подобные заявления делаются по большей части для внутреннего потребления и в целях самопиара, потому что всерьез эти идеи никто обсуждать не готов.