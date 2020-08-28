Ранее Зеленский заявил, что хочет создать переговорную площадку по Крыму, так как Россия не хочет обсуждать эту проблему в рамках нормандского формата по Донбассу.
«Конечно, он может создать переговорную площадку, и на этой площадке вести переговоры с Порошенко, с Турчиновым и другими своими коллегами по Крыму. Просто больше никто с ним переговоры вести не будет», — пояснил эксперт.
Россия считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно, отметил политолог, а вести переговоры по Крыму без России нет смысла, и Франция с Германией этого делать точно не будут.
Ищенко подчеркнул, что украинским дипломатам свойственно выступать нереалистичными инициативами просто для того, чтобы проверить реакцию мирового сообщества (получится — хорошо, а не получится — забудем).
По его мнению, подобные заявления делаются по большей части для внутреннего потребления и в целях самопиара, потому что всерьез эти идеи никто обсуждать не готов.